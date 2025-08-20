На прохання Трампа стіну на кордоні США та Мексики пофарбують у чорний колір, щоб вона була гарячішою на сонці

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що вся стіна на південному кордоні буде пофарбована в чорний колір, щоб люди не могли на неї залазити, повідомляє CBS News.
Крісті Ноем пояснила, що вся стіна вздовж кордону США та Мексики буде пофарбована в чорний колір, щоб зробити її гарячішою та стримати нелегальну імміграцію — ідея, за її словами, була «спеціально на прохання» президента Трампа.
Ноем зробила цю заяву під час візиту до прикордонної стіни в штаті Нью-Мексико, де вона також долучилася до фарбування роликовою щіткою.
Посадовиця розхвалила висоту стіни, а також її глибину. За її словами, Міністерство внутрішньої безпеки використає чорну фарбу, щоб зробити метал гарячішим.
«Це саме прохання президента, який розуміє, що за високих температур тут, коли щось пофарбовано в чорний колір, воно стає ще теплішим, і людям буде ще важче лізти [по стіні]. Тому ми збираємося пофарбувати всю стіну на південному кордоні в чорний колір, щоб переконатися, що ми заохочуємо людей не в'їжджати до нашої країни нелегально», — сказала Ноем.
Начальник Прикордонної служби США Майк Бенкс, який був присутній на заході разом з Ноем, сказав, що фарба також допоможе запобігти іржі.