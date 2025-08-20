На прохання Трампа стіну на кордоні США та Мексики пофарбують у чорний колір, щоб вона була гарячішою на сонці

Згідно із задумом, чорний колір має зробити стіну гарячішою, щоб її важче було перелізти. Також фарба має запобігти появі іржі.

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем заявила, що вся стіна на південному кордоні буде пофарбована в чорний колір, щоб люди не могли на неї залазити, повідомляє CBS News.

Крісті Ноем пояснила, що вся стіна вздовж кордону США та Мексики буде пофарбована в чорний колір, щоб зробити її гарячішою та стримати нелегальну імміграцію — ідея, за її словами, була «спеціально на прохання» президента Трампа.

Ноем зробила цю заяву під час візиту до прикордонної стіни в штаті Нью-Мексико, де вона також долучилася до фарбування роликовою щіткою.

Посадовиця розхвалила висоту стіни, а також її глибину. За її словами, Міністерство внутрішньої безпеки використає чорну фарбу, щоб зробити метал гарячішим.

«Це саме прохання президента, який розуміє, що за високих температур тут, коли щось пофарбовано в чорний колір, воно стає ще теплішим, і людям буде ще важче лізти [по стіні]. Тому ми збираємося пофарбувати всю стіну на південному кордоні в чорний колір, щоб переконатися, що ми заохочуємо людей не в'їжджати до нашої країни нелегально», — сказала Ноем.

Начальник Прикордонної служби США Майк Бенкс, який був присутній на заході разом з Ноем, сказав, що фарба також допоможе запобігти іржі.