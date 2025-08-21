Макрон попередив Ізраїль про "катастрофу для двох народів"

Після розмови з королем Йорданії Абдаллою ІІ та президентом Єгипту Абделем ас-Сісі президент Франції Емманюель Макрон виступив проти військової операції Ізраїлю у місті Газа.

Як зазначив політик на своїй сторінці у мережі X, вторгнення ЦАХАЛу у палестинське місто "стане справжньою катастрофою для двох народів та втягне регіон у постійну війну".

Макрон пропонує розгорнути міжнародну місію для "стабілізації" Смуги Гази та посилити роль Палестинської адміністрації, водночас роззброївши угруповання ХАМАС. Він також наполягає на реалізації концепції "двох держав", міжнародну конференцію щодо якої у вересні в Нью-Йорку Франція очолить разом із Саудівською Аравією.