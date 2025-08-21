Американські та європейські військові розробили варіанти підтримки України у разі припинення вогню

Військові планувальники США та Європи підготували нові пропозиції щодо воєнної допомоги Україні та підтримки у разі припинення вогню або постійного мирного врегулювання, пише The Guardian.

За словами американського чиновника, ці варіанти будуть представлені радникам із національної безпеки відповідних країн для подальшого розгляду у межах дипломатичних зусиль.

У підготовці брали участь начальники штабів оборони Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України та США.

Чиновники зазначили, що американським та європейським планувальникам знадобиться час, щоби оцінити, які пропозиції є здійсненними з військової точки зору та прийнятними для Кремля.