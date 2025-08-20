«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
​У штаб-квартирі НАТО провели засідання щодо гарантій безпеки для України

Постійні представники НАТО також обмінялися думками щодо процесів мирного врегулювання війни.

​У штаб-квартирі НАТО провели засідання щодо гарантій безпеки для України
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: ОПУ

У середу вранці, 20 серпня, у штаб-квартирі НАТО пройшло засідання Північноатлантичної ради на рівні послів 32 держав-членів Альянсу, пише «Європейська правда»

Головною темою обговорень стали результати переговорів у Вашингтоні та підготовка процесів, пов’язаних із гарантіями безпеки для України. Постійні представники НАТО також обмінялися думками щодо процесів мирного врегулювання війни.

Ще один посадовець НАТО уточнив виданню, що засідання очолив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Воно стало підготовчим етапом перед зустріччю військового керівництва НАТО, зокрема, начальників генеральних штабів держав-членів, яка запланована на другу половину дня.

  • Учора стало відомо, що до цього засідання голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн планує долучитися до зустрічі у форматі відеоконференції, однак його участь ще під питанням.
