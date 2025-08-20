​У штаб-квартирі НАТО провели засідання щодо гарантій безпеки для України

У середу вранці, 20 серпня, у штаб-квартирі НАТО пройшло засідання Північноатлантичної ради на рівні послів 32 держав-членів Альянсу, пише «Європейська правда».

Головною темою обговорень стали результати переговорів у Вашингтоні та підготовка процесів, пов’язаних із гарантіями безпеки для України. Постійні представники НАТО також обмінялися думками щодо процесів мирного врегулювання війни.

Ще один посадовець НАТО уточнив виданню, що засідання очолив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Воно стало підготовчим етапом перед зустріччю військового керівництва НАТО, зокрема, начальників генеральних штабів держав-членів, яка запланована на другу половину дня.