ГоловнаСвіт

Республіканці затвердили зміну виборчих округів в Техасі на свою користь

Партія робить усе для того, щоб втриматися при владі наступного року.

Республіканці затвердили зміну виборчих округів в Техасі на свою користь
Фото: Abbreviations

Палата представників американського штату Техас погодила скандальне рішення про зміну поділу на виборчі округи, внаслідок чого Республіканська партія може отримати критичну перевагу на виборах до Конгресу у 2026 році.

Як пише BBC, голосування провели після повернення до штату депутатів-демократів, які намагалися зірвати процедуру. Нова мапа округів тепер піде на затвердження техаського Сенату, де не має зустріти спротиву. 

Завдяки новому розподілу виборців республіканці, які володіють хиткою більшістю у нинішньому скликанні Конгресу, можуть отримати додаткові п'ять мандатів. Зміни всіляко заохочував президент Дональд Трамп, друга половина каденції якого припадатиме вже на новий склад Палати представників у Вашингтоні. Також від кількості конгресменів залежить кількість виборників під час голосування за наступного главу держави. 

Демократичні штати обіцяють у відповідь також провести перерозподіл округів, щоб мати змогу збільшити представництво "синьої" партії. 
﻿
