Республіканці затвердили зміну виборчих округів в Техасі на свою користь

Партія робить усе для того, щоб втриматися при владі наступного року.

Палата представників американського штату Техас погодила скандальне рішення про зміну поділу на виборчі округи, внаслідок чого Республіканська партія може отримати критичну перевагу на виборах до Конгресу у 2026 році.

Як пише BBC, голосування провели після повернення до штату депутатів-демократів, які намагалися зірвати процедуру. Нова мапа округів тепер піде на затвердження техаського Сенату, де не має зустріти спротиву.

Завдяки новому розподілу виборців республіканці, які володіють хиткою більшістю у нинішньому скликанні Конгресу, можуть отримати додаткові п'ять мандатів. Зміни всіляко заохочував президент Дональд Трамп, друга половина каденції якого припадатиме вже на новий склад Палати представників у Вашингтоні. Також від кількості конгресменів залежить кількість виборників під час голосування за наступного главу держави.

Демократичні штати обіцяють у відповідь також провести перерозподіл округів, щоб мати змогу збільшити представництво "синьої" партії.