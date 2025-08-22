Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Світ

Ліван розглядають як місце першого закордонного візиту Папи Лева XIV

Дебютна поїздка понтифіка слугує маркером його пріоритетів.

Ліван розглядають як місце першого закордонного візиту Папи Лева XIV
Папа Римський Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Святий Престол обмірковує варіант здійснення Папою Римським Левом XIV поїздки до Лівану, що може стати першим закордонним візитом понтифіка.

Як пише BBC, про ймовірність приїзду очільника церкви до Лівану пресі розповів архиєпископ Пол Сая. За його словами, саме у країні його служіння є унікальна атмосфера релігійної терпимості, в якій мусульмани та християни живуть спільно, поважаючи одне одного. 

Вибір першої країни для відвідування в ролі понтифіка вважають політичною заявою Папи щодо пріоритетів його служіння. Попередник Лева XIV Франциск у 2013 році вперше залишив Рим, щоб відвідати італійський острів Лампедуза - це було знаком його зосередження на темі мігрантів та проблем, з якими вони стикаються.

Оскільки перший Папа-американець у своїх проповідях зосереджується на питанні миру на Близькому Сході, візит до Лівану виглядає логічним та дуже ймовірним кроком.

У Лівані проживають 2 мільйони католиків. 
﻿
