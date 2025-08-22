На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
ГоловнаСвіт

Ремонт нафтопроводу "Дружба" триватиме щонайменше 5 днів, - голова МЗС Угорщини

Сіярто сподівається, що Єврокомісія зверне увагу на скаргу Угорщини та Словаччини.

Ремонт нафтопроводу "Дружба" триватиме щонайменше 5 днів, - голова МЗС Угорщини
Петер Сіярто
Фото: EPA

Росія відновить постачання нафти нафтопроводом "Дружба" після українського удару по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області Росії, однак  ремонт займе щонайменше п'ять днів.

Про це повідомив глава угорського МЗС Петер Сіярто після розмови із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним.

"Цей удар є ще серйознішим за попередні, оскільки Україна використовувала не тільки дрони, а й ракети", – написав він у фейсбуці.

Сіярто висловив сподівання, що Європейська комісія зверне увагу на скаргу Угорщини та Словаччини. Раніше у п’ятницю він опублікував копію спільного листа зі словацьким міністром закордонних справ Юраєм Бланаром до Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас та комісара з питань енергетики Дана Йоргенсена з вимогою, щоб Єврокомісія нарешті вжила заходів проти "неодноразових атак України на нафтопровід "Дружба". 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів Сійярто на звинувачення у начебто атаці України на енергетичну безпеку його країни. Він нагадав, що Угорщина систематично протягом багатьох років докладала зусиль для збереження своєї енергетичної залежності від РФ попри тривалі застереження, що остання не є надійним партнером.

  • Українські дрони уразили дві перекачувальні станції на території Росії. Унаслідок чого в понеділок, 18 серпня, зупинилася одна з найпотужніших нафтових артерій, що тягнеться чотири тисячі кілометрів. 
  • Трубопроводом "Дружба" нафту перекачували до Угорщини і Словаччини. Спочатку уряди цих країн звинуватили Україну в зазіханнях на їхню національну безпеку, але вже згодом повідомили, що нафтопровід нібито знову запрацював.  
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies