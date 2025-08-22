Ремонт нафтопроводу "Дружба" триватиме щонайменше 5 днів, - голова МЗС Угорщини

Сіярто сподівається, що Єврокомісія зверне увагу на скаргу Угорщини та Словаччини.

Росія відновить постачання нафти нафтопроводом "Дружба" після українського удару по нафтоперекачувальній станції "Унєча" в Брянській області Росії, однак ремонт займе щонайменше п'ять днів.

Про це повідомив глава угорського МЗС Петер Сіярто після розмови із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним.

"Цей удар є ще серйознішим за попередні, оскільки Україна використовувала не тільки дрони, а й ракети", – написав він у фейсбуці.

Сіярто висловив сподівання, що Європейська комісія зверне увагу на скаргу Угорщини та Словаччини. Раніше у п’ятницю він опублікував копію спільного листа зі словацьким міністром закордонних справ Юраєм Бланаром до Верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас та комісара з питань енергетики Дана Йоргенсена з вимогою, щоб Єврокомісія нарешті вжила заходів проти "неодноразових атак України на нафтопровід "Дружба".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів Сійярто на звинувачення у начебто атаці України на енергетичну безпеку його країни. Він нагадав, що Угорщина систематично протягом багатьох років докладала зусиль для збереження своєї енергетичної залежності від РФ попри тривалі застереження, що остання не є надійним партнером.