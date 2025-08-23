Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Країни Балтії звинувачують РФ у приглушенні сигналів, зокрема GPS

Уряди звинувачують Росію у розміщенні обладнання для ведення радіоелектронної боротьби поблизу їхніх кордонів.

Літак компанії Finnair не зміг приземлитися в аеропорту Тарту через перешкоди GPS з боку Росії (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Найсхідніші країни НАТО стикнулися зі значним зростанням радіо- та супутникових перешкод. Уряди країн Балтії звинувачують Росію у розміщенні обладнання для ведення радіоелектронної боротьби поблизу їхніх кордонів.

Про це пише Bloomberg.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році в Балтійському регіоні фіксують широкомасштабні перешкоди сигналам, зокрема системи GPS, що впливає на авіаційні та морські комунікації. Однак останніми місяцями масштаби проблеми різко зросли: за даними естонського регулятора, 85% рейсів у країні стикаються з перебоями. Також фіксують збільшення випадків навмисного передавання хибних координат – так званого "спуфінгу".

Минулого місяця Литва звинуватила Росію в організації різкого стрибка глушіння GPS, що призвело до зростання таких інцидентів у 22 рази порівняно з попереднім роком.

Йдеться не лише про безпеку цивільного транспорту, а й про стабільність регіону, який став однією з ключових точок протистояння НАТО з Кремлем. Як зазначає Яцек Тарочинський з Центру східних досліджень у Варшаві, Росія "постійно тестує НАТО, перевіряючи як військову, так і політичну реакцію".

Латвія, Литва та Естонія посилили свої скарги до міжнародних організацій, коли Москва продемонструвала свої можливості у сфері РЕБ. Разом із Фінляндією вони повідомили про зростання перешкод у роботі радіонавігації до Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU). Подібну скаргу, разом зі Швецією та Польщею, вони подали і до Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), яка після аналізу даних дійшла висновку, що джерелом перешкод є Росія.

ICAO висловила "серйозне занепокоєння" безпекою польотів і попередила, що якщо Росія не повідомить про заходи для припинення перешкод упродовж 30 днів, це може розглядатися як порушення міжнародного права. ITU також закликала РФ негайно припинити втручання.

Балтійські держави тим часом вживають заходів у відповідь. У липні система супутникової навігації Galileo запустила нову функцію для протидії "спуфінгу". Водночас перешкоди поширюються і вглиб території, зачіпаючи наземні вежі мобільного зв’язку.

Попри заяви, що комерційні авіарейси залишаються безпечними, пілотам дедалі частіше доводиться переходити на альтернативні методи навігації. Польська служба PANSA зазначила, що це значно збільшує навантаження на диспетчерів, особливо на північному сході країни, поблизу Сувальського коридору між Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

За словами литовських офіційних осіб, у Калінінграді Росія встановила нове обладнання для глушіння сигналів, а додаткові пристрої могли бути розгорнуті й у Псковській області, а також на військових кораблях у Балтійському морі.
