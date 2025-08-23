Іран веде переговори з країнами Європи щодо ядерної програми на тлі дедлайну по санкціях

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини підтвердили проведення переговорів і наголосили, що час вичерпується.

Іран повідомив у п’ятницю, що його міністр закордонних справ поспілкувався телефоном із колегами з Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб уникнути повторного запровадження санкцій ООН через ядерну програму Тегерана, за кілька днів до європейського дедлайну.

Про це пише NBCNEWS.

Заклик міністра закордонних справ Аббаса Арагчі відбувся на тлі погроз трьох країн застосувати механізм "snapback" угоди 2015 року, що дозволяє будь-якій стороні відновити санкції, якщо виявлять, що Іран не дотримується умов, зокрема міжнародного моніторингу.

Міністри закордонних справ Франції та Німеччини підтвердили проведення переговорів і наголосили, що час вичерпується. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зазначив, що черговий раунд обговорень відбудеться наступного тижня.

Європейське занепокоєння посилилося після того, як Іран припинив співпрацю з МАГАТЕ у червні. Це залишило світову спільноту без належного контролю за програмою та запасами урану, збагаченого до 60% — лише на крок нижче за рівень у 90%, необхідного для створення зброї.

Іран наполягає, що його програма є мирною, хоча він єдина країна без ядерної зброї, яка збагачує уран на такому рівні. США та МАГАТЕ стверджують, що Іран мав програму створення ядерної зброї до 2003 року.

У заяві після розмови Арагчі розкритикував "правові та моральні підстави" європейців для погроз санкціями, але запевнив, що дипломатія триватиме.

"Ісламська Республіка Іран, як і завжди, захищаючи себе, ніколи не відмовлялася від дипломатії та готова до будь-якого рішення, яке гарантуватиме права і інтереси іранського народу", – сказав він.

У листі від 8 серпня три європейські країни попередили Іран про застосування "snapback", якщо він не запропонує задовільного вирішення. Дедлайн – 31 серпня, що залишає мало часу для домовленостей.

Відновлення доступу МАГАТЕ є ключовим у переговорах. Агентство раніше офіційно визнало Іран таким, що не виконує зобов’язань. Іран навіть пригрозив арештом гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі, що ще більше ускладнило діалог.Паралельно з європейськими перемовинами відбулися зустрічі представників Ірану та МАГАТЕ у Відні.

Арагчі намагається применшити загрозу "snapback" і каже, що Тегеран обговорюватиме її зі своїми союзниками, ймовірно, Китаєм та Росією.

Механізм "snapback" діє до жовтня. Після цього будь-яке рішення про санкції може бути заблоковане Китаєм чи Росією у Раді Безпеки ООН.