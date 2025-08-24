Wall Street Journal: Пентагон таємно заблокував далекобійні удари України по Росії

Водночас нещодавно він схвалив продаж Україні ракет нового типу – за програмою фінансування країнами НАТО. Щоправда, Києву теж може знадобитися дозвіл на удари цими ракетами.

Міністерство оборони США протягом місяців блокувало використання Україною далекобійних ракет по території Росії, пише Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців. За словами співрозмовників газети, Пентагон з кінця весни за таємною процедурою, затвердженою на високому рівні в міністерстві, перешкоджав запуску українцями будь-яких ракет ATACMS по цілях на російській території.

Принаймні один раз Україна намагалася використати американські ракети для такого удару, але отримала відмову. Обмеження військових операцій України відбулося на тлі спроб Вашингтона схилити Кремль до старту мирних переговорів.

Елбрідж Колбі, вже відомий своєю вказівкою, що призвела до паузи в постачання американської зброї до України, розробив "механізм перегляду" для вирішення запитів Києва на використання далекобійної зброї американського виробництва, а також тієї, що надається Україні європейськими союзниками, які покладаються на американську розвідку та компоненти.

Цей перегляд дає міністру оборони Піту Геґсету право на остаточне рішення стосовно того, чи зможе Україна використати систему ATACMS для удару по Росії. Процедура поширюється на використання Україною системи Storm Shadow, оскільки вона використовує американські дані для націлювання, повідомили журналістам двоє американських чиновників та однин британський.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна в Україні має закінчитися. Наразі жодних змін у військовій позиції між Росією та Україною не відбулося. Міністр Геґсет працює в ногу з президентом Трампом", – прокоментувала речниця Білого дому Керолін Лівітт.

Водночас, за даними газети, Вашингтон минулого тижня погодив продаж Україні нового типу ракет – в межах програми закупівлі американського озброєння за кошти союзників по НАТО. Йдеться про ракети ERAM (Extended Range Attack Munition air-launched), що мають дальність у 180-250 миль (до 402 км). Йдеться, за попередніми даними, про 3350 таких ракет, які можуть прибути до України протягом шести тижнів. Кілька американських чиновників заявили, що використання ERAM вимагатиме від України отримання схвалення від Пентагону. Державний департамент не відповів на запит про коментар.