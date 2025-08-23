Єврокомісар Кубілюс оптимістично оцінює використання фонду SAFE для "оборонки" України

За його словами, країни ЄС активно цікавляться кредитами для інвестицій в українську оборонну промисловість

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс висловив оптимізм щодо залучення європейськими країнами нового інструменту позик SAFE обсягом 150 мільярдів євро для інвестицій в українську оборонну промисловість, пише «Радіо Свобода».

«Доволі скоро ми оголосимо, скільки країн-членів ЄС роблять запит на ці кредити на 150 мільярдів. Ми бачимо доволі великий інтерес. І пізніше, можливо, в листопаді, ми оголосимо, скільки з цих позик використають для України», – заявив Кубілюс.

За його словами, деякі країни вже зазначають, що використають позики для України, проте «наразі чітких цифр ми не маємо». Раніше Кубілюс висловлював стурбованість тим, що не бачив намірів брати кредити саме для закупівель в Україні. «Зараз я значно більш оптимістичний», – додав він.

Єврокомісар не став коментувати, чи готові країни ЄС фінансувати закупівлю американської зброї на 90 мільярдів доларів, як про це повідомляв Володимир Зеленський. Проте він назвав ці перемовини важливими та підкреслив, що «Путін нервує, він намагається дискредитувати ту зустріч».

«Я бачу значно більше сильних та об’єднаних дій з боку ЄС разом з американцями», – зазначив Кубілюс.

Він також повідомив, що європейська оборонна індустрія проявляє значний інтерес до української оборонної промисловості.

«Українська оборонна індустрія визначна своїми досягненнями. І, думаю, багато європейських країн, бізнес-індустрій мають чимало інтересу посилити свою інтеграцію», – пояснив єврокомісар.

Кубілюс навів приклади перших ініціатив співпраці, зокрема програми BraveTech EU та EDIP (European Defence Industry Programme), створені Європейською комісією для фінансової підтримки, зміцнення та стимулювання співпраці оборонних галузей ЄС та України.