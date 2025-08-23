Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Президент Фінляндії: Трамп втрачає терпіння до Путіна через зволікання з миром в Україні

Він зазначив, що малоймовірно, аби через півтора тижня відбулася зустріч Путіна із Зеленським, як це планувалося.

Президент Фінляндії: Трамп втрачає терпіння до Путіна через зволікання з миром в Україні
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його останні переговори з президентом США Дональдом Трампом свідчать про зростаюче роздратування американського лідера через затягування Росією кроків у напрямку миру в Україні, пише Bloomberg.

«У моїй останній розмові з президентом Трампом у четвер ввечері були невеликі ознаки того, що терпіння добігає кінця», – сказав Стубб в інтерв’ю фінському телеканалу YLE TV1.

Він зазначив, що малоймовірно, аби через півтора тижня відбулася зустріч Володимира Путіна з Володимиром Зеленським, як це планувалося. «Саме тоді, ймовірно, терпіння остаточно вичерпається», – додав президент Фінляндії.

Стубб наголосив, що європейські лідери працюють над підготовкою до цього моменту, очікуючи, що Трамп пригрозить Росії санкціями або митами. «Він єдина людина, яку слухає Путін і, відверто кажучи, єдина, кого він боїться», – підкреслив фінський президент.
