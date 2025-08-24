Трамп, Ердоган, Король Чарльз, Папа Римський: світові лідери надіслали Україні вітання

У деяких із них прямо йшлося про війну, а в деяких, як у листі від китайського лідера, згадали лише двосторонні відносини.

У День Незалежності України президент Володимир Зеленський отримав листи з привітаннями від світових лідерів. Зокрема, від президента США Дональда Трампа, який відзначив незламний дух українського народу.

Трамп вказав, що "США поважають вашу боротьбу, честь та пожертву, та вірять у ваше майбутнє як незалежної нації". Відповідний уривок цього та інших привітань Зеленський опублікував у X.

"Зараз – час покласти край убивствам, які не несуть сенсу. США підтримують мирне врегулювання, що приводить до міцного, тривалого миру", – сказав американський президент.



Фото: Володимир Зеленський у X Привітання Дональда Трампа

Лідер Китаю Сі Цзіньпін "готовий працювати" з Україною над орієнтирами двосторонніх відносин і довгострокового розвитку, який надасть обом країнам нових переваг. Про війну китайський лідер у привітанні не сказав нічого.

Фото: Володимир Зеленський у X Привітання Сі Цзіньпіна

Папа Римський Франциск XIV написав листа "з серцем, пораненим насильством, що спустошує вашу землю". Він сказав, що просить Бога навернути серця людей до добра і дати шлях до діалогу.

Фото: Володимир Зеленський у X Привітання Лева XIV

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у привітанні сказав, що співпраця України і Туреччини продовжує зростати з кожним роком. Він бажає щастя, гарного здоров'я і миру дружньому народу України.

Фото: Володимир Зеленський у X Привітання Реджепа Таїпа Ердогана

Король Великої Британії Чарльз III разом із дружиною надіслали українцям найтепліші та найщиріші побажання.

"Я продовжую відчувати найбільше і найглибше захоплення незламною сміливістю і духом українського народу", – сказав монарх.

Король Нідерландів Віллем-Александр відзначив сміливість і стійкість українців і запевнив, що Нідеранди будуть поруч на кожному кроці.

Президентка Швейцарської Конфедерації Карін Келлер-Зуттер зазначила, що Швейцарія "продовжує засуджувати російську воєнну агресію проти України".