Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
ГоловнаСвіт

Трамп, Ердоган, Король Чарльз, Папа Римський: світові лідери надіслали Україні вітання

У деяких із них прямо йшлося про війну, а в деяких, як у листі від китайського лідера, згадали лише двосторонні відносини. 

У День Незалежності України президент Володимир Зеленський отримав листи з привітаннями від світових лідерів. Зокрема, від президента США Дональда Трампа, який відзначив незламний дух українського народу.

Трамп вказав, що "США поважають вашу боротьбу, честь та пожертву, та вірять у ваше майбутнє як незалежної нації". Відповідний уривок цього та інших привітань Зеленський опублікував у X.

"Зараз – час покласти край убивствам, які не несуть сенсу. США підтримують мирне врегулювання, що приводить до міцного, тривалого миру", – сказав американський президент.

Привітання Дональда Трампа
Фото: Володимир Зеленський у X
Привітання Дональда Трампа

Лідер Китаю Сі Цзіньпін "готовий працювати" з Україною над орієнтирами двосторонніх відносин і довгострокового розвитку, який надасть обом країнам нових переваг. Про війну китайський лідер у привітанні не сказав нічого. 

Привітання Сі Цзіньпіна
Фото: Володимир Зеленський у X
Привітання Сі Цзіньпіна

Папа Римський Франциск XIV написав листа "з серцем, пораненим насильством, що спустошує вашу землю". Він сказав, що просить Бога навернути серця людей до добра і дати шлях до діалогу.

Привітання Лева XIV
Фото: Володимир Зеленський у X
Привітання Лева XIV

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у привітанні сказав, що співпраця України і Туреччини продовжує зростати з кожним роком. Він бажає щастя, гарного здоров'я і миру дружньому народу України. 

Привітання Реджепа Таїпа Ердогана
Фото: Володимир Зеленський у X
Привітання Реджепа Таїпа Ердогана

Король Великої Британії Чарльз III разом із дружиною надіслали українцям найтепліші та найщиріші побажання.

"Я продовжую відчувати найбільше і найглибше захоплення незламною сміливістю і духом українського народу", – сказав монарх. 

Король Нідерландів Віллем-Александр відзначив сміливість і стійкість українців і запевнив, що Нідеранди будуть поруч на кожному кроці. 

Президентка Швейцарської Конфедерації Карін Келлер-Зуттер зазначила, що Швейцарія "продовжує засуджувати російську воєнну агресію проти України". 
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies