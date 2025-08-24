Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Велика Британія продовжує програму підготовки українських військових до кінця 2026 року

Програма Interflex передбачає підготовку українських військовослужбовців у Британії та за участі 13 інших країн.

Велика Британія продовжує програму підготовки українських військових до кінця 2026 року
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Велика Британія оголосила про продовження провідної тренувальної програми для Збройних сил України Interflex щонайменше до кінця 2026 року.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Програма Interflex передбачає підготовку українських військовослужбовців у Британії та за участі 13 інших країн. Від початку її реалізації понад 50 тисяч українських військових пройшли навчання, які спочатку були орієнтовані на базові бойові навички, а нині включають курси лідерства, підготовку командирів взводів і відділень, а також навчання інструкторів.

"Велика Британія єдина в підтримці України. Ми продовжимо посилювати нашу підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищати сьогодні і стримувати завтра. Перед обличчям безперервних російських атак ми повинні поставити Збройні сили України на якомога сильнішу позицію", – наголосив міністр оборони країни Джон Гілі.

"За даними британського міністерства оборони, підтримка Interflex та інших міжнародних програм допомогла Україні досягти значних результатів на фронті: Росія втратила понад 4 тис. бойових танків, тоді як Україна – близько 1,25 тис. Цього року на підтримку України Велика Британія витратить 4,5 млрд фунтів стерлінгів, включно з поставками понад 5 тис. ракет протиповітряної оборони та збільшенням кількості безпілотників з 10 тис. у 2024 році до 100 тис. у 2025 році", - зазначено в повідомленні.
﻿
