​Шмигаль передав Келлогу документи до підписання угоди з виробництва безпілотників

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч зі спеціальним посланцем президента США генералом Кітом Келлогом у Києві, під час якої обговорив, зокрема, оборонні пріоритети, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі та створення надійних безпекових гарантій.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

Також Шмигаль передав Келлогу документи до підписання президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників (Drone deal).

"Мав честь зустрітися у Києві зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом. Подякував за візит у ці важливі для України дні та за надзвичайно сильну підтримку США, яка допомагає рятувати життя та наближати справедливий мир. Україна високо цінує ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Вона відкрила нові можливості для країн НАТО швидко забезпечувати наші Сили оборони критично необхідними зразками американського озброєння та технологій", - зазначив Шмигаль .

Він розповів, що начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов та керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов надали американській делегації детальний аналіз планів ворога та ситуації на фронті.

Також окремо обговорили створення надійних безпекових гарантій, які унеможливлять нову агресію проти України в майбутньому. Робота над такими гарантіями ведеться у тісній співпраці з партнерами.