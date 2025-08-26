Віцепрем'єр Польщі назвав президента Навроцького новим союзником Путіна у Європі

«Польща ніколи не приєднається до осі зла, незалежно від того, як сильно цього добиватиметься Кароль Навроцький і його засліплене ненавистю оточення», - заявив Гавковський.

Віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський обурився блокування підтримки України з боку президента Кароля Навроцького.

Як ідеться в дописі посадовця у соцмережі Х, «у Росії радіють позиції президента Навроцького, який блокує підтримку України».

«Під постами Канцелярії сотні російських тролів аплодують і намагаються відмовити Польщу від допомоги Україні, що бореться за незалежність. Вони хвалять, що Польща змінює ставлення до сусіда, а Путін отримав нового союзника в Європі! Яке приниження для попередньої політики президента Анджея Дуди, який із мужністю та честю ставав на правильний бік», - написав Гавковський.

На його думку, дії нового президента « підтримують російський імперіалізм».

Віцепрем'єр наголосив, що «Польща ніколи не приєднається до осі зла, незалежно від того, як сильно цього добиватиметься Кароль Навроцький і його засліплене ненавистю оточення».