Віцепрем'єр Польщі назвав президента Навроцького новим союзником Путіна у Європі

Віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський обурився блокування підтримки України з боку президента Кароля Навроцького.
Як ідеться в дописі посадовця у соцмережі Х, «у Росії радіють позиції президента Навроцького, який блокує підтримку України».
«Під постами Канцелярії сотні російських тролів аплодують і намагаються відмовити Польщу від допомоги Україні, що бореться за незалежність. Вони хвалять, що Польща змінює ставлення до сусіда, а Путін отримав нового союзника в Європі! Яке приниження для попередньої політики президента Анджея Дуди, який із мужністю та честю ставав на правильний бік», - написав Гавковський.
На його думку, дії нового президента « підтримують російський імперіалізм».
Віцепрем'єр наголосив, що «Польща ніколи не приєднається до осі зла, незалежно від того, як сильно цього добиватиметься Кароль Навроцький і його засліплене ненавистю оточення».
- 25 серпня польський президент ветував законопроєкт про допомогу українцям. Він вважає, що виплати за цією програмою потрібно надавати лише тим українським громадянам, які працюють у Польщі.
- Тоді Гавковський заявив, що вето стосується і фінансування супутникого Інтернету, який використовує українська армія, а також зберігання даних адміністрацій в безпечному місці.
- Згодом шеф канцелярії польського президента Збіґнєв Боґуцький заперечив, що вето, накладене Навроцьким на закон про допомогу українцям, припинить фінансування Інтернету Starlink для українських військ.