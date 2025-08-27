Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Наша ціль — грубі гроші. Завдати ворогу максимальних збитків
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
ГоловнаСвіт

Президент Франції засудив російську пропаганду під час візиту до Молдови

Макрон підкреслив, що Париж підтримує Молдову і її курс на вступ до Євросоюзу.

Президент Франції засудив російську пропаганду під час візиту до Молдови
Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон 27 серпня прибув до Кишинева з нагоди Дня незалежності Молдови і запевнив у «рішучій підтримці» європейських прагнень країни, пише «Європейська правда» із посиланням на AFP.

Також Макрон засудив російську пропаганду.

«Кремлівська пропаганда стверджує, що європейці хочуть продовжити війну і що Європейський союз пригнічує народи. Це брехня. На відміну від Росії, Європейський Союз нікому не загрожує і поважає суверенітет усіх країн», — наголосив президент Франції.

Макрон підкреслив, що Париж підтримує Молдову і її курс на вступ до Євросоюзу.

  • Цього місяця влада Молдови заморозила рахунки Міжнародного інформаційного агентства Russia Today, філія якого знаходиться в Кишиневі.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies