Президент Франції засудив російську пропаганду під час візиту до Молдови

Президент Франції Еммануель Макрон 27 серпня прибув до Кишинева з нагоди Дня незалежності Молдови і запевнив у «рішучій підтримці» європейських прагнень країни, пише «Європейська правда» із посиланням на AFP.
Також Макрон засудив російську пропаганду.
«Кремлівська пропаганда стверджує, що європейці хочуть продовжити війну і що Європейський союз пригнічує народи. Це брехня. На відміну від Росії, Європейський Союз нікому не загрожує і поважає суверенітет усіх країн», — наголосив президент Франції.
Макрон підкреслив, що Париж підтримує Молдову і її курс на вступ до Євросоюзу.
- Цього місяця влада Молдови заморозила рахунки Міжнародного інформаційного агентства Russia Today, філія якого знаходиться в Кишиневі.