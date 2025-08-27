Президент Франції засудив російську пропаганду під час візиту до Молдови

Макрон підкреслив, що Париж підтримує Молдову і її курс на вступ до Євросоюзу.

Президент Франції Еммануель Макрон 27 серпня прибув до Кишинева з нагоди Дня незалежності Молдови і запевнив у «рішучій підтримці» європейських прагнень країни, пише «Європейська правда» із посиланням на AFP.

Також Макрон засудив російську пропаганду.

«Кремлівська пропаганда стверджує, що європейці хочуть продовжити війну і що Європейський союз пригнічує народи. Це брехня. На відміну від Росії, Європейський Союз нікому не загрожує і поважає суверенітет усіх країн», — наголосив президент Франції.

Макрон підкреслив, що Париж підтримує Молдову і її курс на вступ до Євросоюзу.