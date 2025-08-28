У Гонконзі завершився суд над продемократичним магнатом Джиммі Лаєм

Лаю, якого заарештували у 2020 році, пред'явили обвинувачення у “змові з метою співпраці з іноземними силами” та “підривній публікації”.

Сьогодні суд Гонконгу заслухав заключні аргументи на знаковому судовому процесі щодо національної безпеки проти продемократичного магната Джиммі Лая, пише DW.

Лаю, якого заарештували у 2020 році, пред'явили обвинувачення у “змові з метою співпраці з іноземними силами” та “підривній публікації”.

Його затримали відповідно до запровадженого Пекіном закону про національну безпеку через рік після масових продемократичних та антиурядових протестів, що охопили Гонконг.

Більше про суд над Джиммі Лаєм

Медіамагнат заснував газету Apple Daily у 1997 році ‒ незадовго до того, як Велика Британія повернула колишню колонію Китаю. Газета була одним із найважливіших новинних джерел уряду на території.

Якщо його визнають винним, Лаю може бути призначено термін від трьох років до довічного ув'язнення.

Судді заявили, що суд “своєчасно повідомить сторони” про те, коли буде винесено вирок, не вказуючи дати чи термінів.Судовий процес розпочався у грудні 2023 року та тривав 160 днів ‒ удвічі більше, ніж передбачалося спочатку. 77-річний чоловік перебуває у в'язниці вже понад чотири з половиною роки.

Початок заключних аргументів цього місяця відклали через занепокоєння щодо здоров'я Лая, після того як він повідомив про прискорене серцебиття. Заключні аргументи також були відкладені через негоду.