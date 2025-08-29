Politico: Єврокомісія розробляє схему передачі €200 млрд заморожених росактивів для відбудови України

У суботу міністри закордонних справ 27 країн ЄС уперше обговорять цю опцію під час неформальної зустрічі в Копенгагені.

Європейська комісія розробляє схему передачі майже €200 млрд заморожених російських активів для відбудови України після завершення війни.

Про це пише Politico із посиланням на посадовців.

Наразі у Брюсселі перевіряють готовність національних урядів спрямувати активи у ризикованіші інвестиції, які можуть приносити більше прибутку для України та водночас посилювати тиск на Росію, що відмовляється припиняти війну.Прихильники вбачають у цій схемі також крок до можливого конфіскування активів і передачі їх Україні як покарання Росії за відмову платити повоєнні репарації. Ключове значення має те, що цей варіант не передбачає негайної конфіскації активів, чому опирається більшість країн ЄС через фінансові та юридичні ризики.

У суботу міністри закордонних справ 27 країн ЄС уперше обговорять цю опцію під час неформальної зустрічі в Копенгагені.

Як йдеться у підготовчій записці, з якою ознайомилося видання, очікується, що тоді розглянуть додаткові варіанти використання доходів від заморожених суверенних російських активів.

Балтійські країни та кілька інших держав уже давно тиснуть на ЄС із вимогою конфіскувати активи. У самій Комісії цю ідею просувають єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс та глава естонської дипломатії Кая Каллас.Однак Західна Європа, зокрема Німеччина, Італія та Бельгія, й надалі чинять опір. Бельгія особливо вразлива до юридичних і фінансових ризиків, адже саме там розташована компанія Euroclear, що зберігає більшість російських активів.

У 2024 році країни G7 досягли компромісу: спрямувати €45 млрд прибутку від інвестування активів на користь України, залишаючи самі активи недоторканими. Частка ЄС у €18 млрд має бути повністю виплачена до кінця року, і це породжує нові вимоги знайти додаткові джерела доходу у короткі строки.

Юристи Єврокомісії розглядають можливість переведення активів у "спеціальний фонд", підтриманий низкою країн ЄС та, можливо, іноземними партнерами.

Посадовці порівнюють цей задум із Європейським стабілізаційним механізмом (ESM) – своєрідним фондом для порятунку країн єврозони, створеним поза межами договорів ЄС. Потенційний фонд для України може бути відкритий і для країн G7, включно з Великою Британією та Канадою, які виступають за конфіскацію активів. Це дало б ЄС більше контролю та змогу передати активи Україні у слушний момент.

За чинними правилами будь-яка держава може фактично повернути активи Росії, заблокувавши продовження санкцій, що відбувається раз на пів року. Найімовірніше, таким шляхом пішла б Угорщина, яка має проросійську і про-Трампівську позицію. Переміщення активів у новий фонд без вимоги одностайності дозволило б уникнути цього ризику.

Також це відкрило б можливість інвестувати активи у більш ризиковані інструменти, які здатні генерувати вищий прибуток для України. Нині ж Euroclear зобов’язаний розміщувати їх у Нацбанку Бельгії з мінімальною дохідністю.

Скептики, серед яких і генеральна директорка Euroclear Валері Урбен, застерігають, що у разі збитків від ризикованих інвестицій тягар ляже на платників податків ЄС.

Щоб розподілити ризики, Бельгія вимагає, аби й інші країни взяли на себе відповідальність у межах плану Комісії.