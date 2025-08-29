Трамп позбавив державної охорони колишню віцепрезидентку Гарріс

Президент США Дональд Трамп скасував охорону Секретною службою для колишньої віцепрезидентки Камали Гарріс.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопосадовця Білого дому.

Зазначається, що колишні віце-президенти отримують 6 місяців захисту Секретної служби після звільнення з посади. Втім, захист Гарріс був продовжений до січня 2026 року експрезидентом Джо Байденом.

У листі до Гарріс йдеться, що припинення додаткової охорони набуває чинності 1 вересня, повідомило джерело Reuters .

“Віцепрезидент вдячна Секретній службі США за їхній професіоналізм, відданість справі та непохитну відданість безпеці”, - зазначила старший радник Гарріс Кірстен Аллен.

В свою чергу, сенатор-демократ від Каліфорнії Адам Шифф назвав ці дії “ще одним небезпечним нагадуванням про те, що для Дональда Трампа немає важливішого порядку денного, ніж відплата”.

Крім того Трамп припинив надання федеральної безпеки іншим особам, зокрема тим, хто його критикував, таким як колишній радник з національної безпеки Джон Болтон.

А у березні Трамп припинив надання захисту дітям Байдена, Хантеру Байдену та Ешлі Байден.