Рубіо повідомив, що USAID офіційно закривається

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно закривається.
Про це у соцмережі Х написав держсекретар США Марко Рубіо.
"З січня ми заощадили платникам податків десятки мільярдів доларів. А після передачі невеликого набору основних програм до Державного департаменту USAID офіційно переходить у режим ліквідації", – написав він.
За словами Рубіо, ліквідацією займатиметься директор адміністративно-бюджетного управління США Рассел Воут.
I joked with @POTUS that I had four jobs. He told me to give one to my friend @RussVought47. So I did.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 29, 2025
⁰Since January, we’ve saved the taxpayers tens of billions of dollars. And with a small set of core programs moved over to the State Department, USAID is officially in close…
- USAID – це утворене у 1961 році агентство, яке налічувало близько 10 тисяч співробітників по всьому світу. Воно фінансувало програми з підтримки правозахисту та демократії.
- Після вступу на посаду у січні 2025 року американський президент Дональд Трамп заморозив програми іноземної допомоги США. Тоді роботу агентства USAID фактично зупинили.
- Пізніше скасували понад 4100 грантів, що дозволило заощадити 4,4 мільярда доларів.
- У березні цього року Державний департамент США формально сповістив Конгрес про ліквідацію Агенції США із міжнародного розвитку USAID.
- Згодом стало відомо, що із 1 липня USAID офіційно припинить надавати іноземну допомогу, а програми іноземної допомоги, що відповідають політиці адміністрації Дональда Трампа і просувають інтереси Америки, будуть адмініструватися Державним департаментом.
- Тим часом у дослідженні, опублікованому у медичному журналі The Lancet, ідеться про те, що рішення президента США скоротити більшу частину фінансування гуманітарної допомоги країнам може призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року.У квітні цього року Рубіо відкинув сценарій, за якого Сполучені Штати повернуться до масштабного фінансування низки глобальних програм, пов'язаних з наданням гуманітарної допомоги.
- Президент США Дональд Трамп фактично скасував рішення Конгресу щодо надання допомоги іншим державам на суму близько 5 мільярдів доларів.