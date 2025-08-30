Рубіо повідомив, що USAID офіційно закривається

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно закривається.

Про це у соцмережі Х написав держсекретар США Марко Рубіо.

"З січня ми заощадили платникам податків десятки мільярдів доларів. А після передачі невеликого набору основних програм до Державного департаменту USAID офіційно переходить у режим ліквідації", – написав він.

За словами Рубіо, ліквідацією займатиметься директор адміністративно-бюджетного управління США Рассел Воут.

I joked with @POTUS that I had four jobs. He told me to give one to my friend @RussVought47. So I did.

⁰Since January, we’ve saved the taxpayers tens of billions of dollars. And with a small set of core programs moved over to the State Department, USAID is officially in close… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 29, 2025