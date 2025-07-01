Рубіо: із 1 липня USAID офіційно припинить надавати іноземну допомогу

Із 1 липня USAID офіційно припинить надавати іноземну допомогу, а програми іноземної допомоги, що відповідають політиці адміністрації Дональда Трампа і просувають інтереси Америки, будуть адмініструватися Державним департаментом.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на платформі Substack.

«Під час ретельного перегляду адміністрацією Трампа тисяч програм та понад 715 мільярдів доларів витрат з урахуванням інфляції протягом десятиліть стало очевидно, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) значно не відповідає цьому стандарту. USAID мали десятиліття та майже безкінечний бюджет платників податків, щоб посилити американський вплив, сприяти економічному розвитку в усьому світі та дозволити мільярдам людей стати на ноги», - заявив Рубіо.

Він додав, що «USAID мало що може показати після закінчення холодної війни», бо цілі розвитку «рідко досягалися, нестабільність часто погіршувалась, а антиамериканські настрої лише зростали». Як приклад держсекретар навів ситуацію з голосуванням за резолюції ООН: у 2023 році країни Африки на південь від Сахари голосували разом зі Штатами лише у 29 відсотках випадків попри те, що з 1991 року їм було виділено 165 мільярдів доларів.

«За той же період понад 89 мільярдів доларів, інвестованих у Близький Схід та Північну Африку, залишили США з нижчими рейтингами сприяння, ніж Китай, у всіх країнах, крім Марокко», - наголосив Рубіо.

Він додав, що ООН, інші союзники і приватні фонди мають платити більше внесків для реалізації проєктів, якими опікувало USAID.

Тим часом у дослідженні, опублікованому у медичному журналі The Lancet, ідеться про те, що рішення президента США скоротити більшу частину фінансування гуманітарної допомоги країнам може призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року.У квітні цього року Рубіо відкинув сценарій, за якого Сполучені Штати повернуться до масштабного фінансування низки глобальних програм, пов'язаних з наданням гуманітарної допомоги.