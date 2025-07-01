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Німеччина більше не прийматиме апеляції на відмову у візі

Таким чином хочуть звільнити додаткові потужності для обробки більшої кількості візових заяв.

Німеччина більше не прийматиме апеляції на відмову у візі
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

З 1 липня набуло чинності рішення уряду ФРН скасувати процедуру апеляції на відмову у видачі німецької візи, передає DW.  

Міністерство закордонних справ пояснило, що апеляції скасовуються у всьому світі, щоб звільнити додаткові потужності для обробки більшої кількості візових заяв та скоротити час очікування рішення щодо віз.

Тепер у заявників, які отримали відмову у візі, залишаються два варіанти: або подати нову заяву на отримання візи, або оскаржити рішення посольства в адміністративному суді Берліна. Нове правило діятиме у дипломатичних представництвах Німеччини у всьому світі.

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За даними МЗС Німеччини, 2024 року посольства ФРН опрацювали близько 2 мільйонів заявок на отримання німецьких віз, з них 485 тисяч – заявки на національні візи для тривалого перебування в Німеччині. Це на 7% більше, ніж у 2023 році, і на 26% більше, ніж у 2019 році – до пандемії коронавірусу.
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