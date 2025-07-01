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Іранські хакери погрожують оприлюднити переписку оточення Трампа

Деякі листи вже потрапляли у широкий доступ перед президентськими виборами.

Іранські хакери погрожують оприлюднити переписку оточення Трампа
Фото: Stock

Група пов'язаних з Іраном кіберзлочинців, які працюють під псевдонімом "Роберт", заявила про можливість оприлюднення ширшої бібліотеки вкрадених у Вашингтоні електронних листів, якими обмінювалися люди з оточення Дональда Трампа.

Як пише Reuters, хакери вже викладали у відкритий доступ частину переписки - це було зроблено перед президентськими виборами 2024 року з метою скомпрометувати Трампа. Авторами листів, які вдалося викрасти із захищених серверів, є керівниця апарату Білого дому С'юзі Вайлз, адвокатка Трампа Ліндсі Галліган, радник Роджер Стоун та колишня акторка фільмів для дорослих, яка нібито мала з президентом США інтимний зв'язок, Штормі Деніелс.  

Директор ФБР Кеш Пател у відповідь на шантаж з боку хакерів заявив, що "будь-хто, підозрюваний у порушенні принципів національної безпеки, буде переслідуваний за законом у найбільшій його суворості". 
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