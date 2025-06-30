​У Баку поліцейські прийшли з обшуком в офіс "Sputnik Азербайджан"

ЗМІ повідомляють про затримання двох співробітників ФСБ Росії, які працювали в агенції.

У Баку поліцейські прийшли з обшуком до офісу прокремлівської агенції "Sputnik Азербайджан".

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Причини перевірки офіційно не озвучені, як і результати слідчих дій.

"Попри офіційне зупинення діяльності "Sputnik-Азербайджан", агентство фактично продовжувало свою роботу, а співробітники регулярно відвідували офіс, - пише видання.

ЗМІ також повідомляють про затримання двох співробітників ФСБ Росії, які працювали в "Sputnik Азербайджан".

У лютому влада Азербайджану вирішила скоротити кількість співробітників редакції з 40 до одного з метою "відновлення балансу в умовах, в яких працюють азербайджанські державні видання за кордоном й іноземні журналісти".

Відносини між Азербайджаном і Росією загострилися після того, як 27 червня в Єкатеринбурзі було затримано понад 50 осіб азербайджанського походження. Загинули двоє людей, ще двоє – зазнали під час рейду серйозних поранень. Баку закликав притягти винних до відповідальності. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Путінський режим знову показує своє справжнє обличчя: цього разу - проти азербайджанців".

МЗС Росії заявило, що затримання проводилися "в рамках розслідування тяжких злочинів" - нібито йдеться про справи, пов’язані з убивствами, скоєними у 2001, 2010 і 2011 роках.