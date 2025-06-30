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Китай скасував заборону на імпорт морепродуктів з більшості регіонів Японії

Продукція з 10 префектур, включно з Фукусімою, залишиться під забороною ‒ як і з моменту аварії на АЕС Фукусіма у 2011 році.

Китай скасував заборону на імпорт морепродуктів з більшості регіонів Японії
Фото: EPA/UPG

Китай скасував заборону на імпорт морепродуктів з більшості регіонів Японії, що діяла з 2023 року, пише Bloomberg.

Пекін усунув таким чином подразник у відносинах зі своїм сусідом, розпочавши реалізацію угоди, укладеної у вересні минулого року.

Китай дозволить відновити імпорт морепродуктів з більшої частини Японії, йдеться у заяві Головного митного управління. Продукція з 10 префектур, включно з Фукусімою, залишиться під забороною ‒ як і з моменту аварії на АЕС Фукусіма у 2011 році.

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Цю заборону було поширено на решту Японії у серпні 2023 року після того, як Токіо оголосило, що почне скидати стічні води з аварії електростанції. Хоча скидання було схвалено Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), Китай стверджував, що це призведе до забруднення морів радіоактивністю та зробить морепродукти, виловлені біля берегів Японії, небезпечними для споживання людиною.

МАГАТЕ продовжує перевіряти воду навколо станції, а в останньому опублікованому звіті повторюється, що “заплановані скиди матимуть незначний радіологічний вплив на людей та навколишнє середовище”.
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