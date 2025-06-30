Трамп каже, що знайшов групу покупців для TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив, що він визначив покупця для американських операцій TikTok, ‒ додатку соціальних мереж, що належить китайській компанії ByteDance, не називаючи переможця торгів.

Про це пише Bloomberg.

Завершення продажу залежатиме від згоди Пекіна та президента Сі Цзиньпіна, додав Трамп в інтерв'ю на програмі Fox New's Sunday Morning Futures з Марією Бартіромо.

“До речі, у нас є покупець для TikTok. Я думаю, що мені, ймовірно, знадобиться схвалення Китаю, і я думаю, що президент Сі, ймовірно, це зробить”, – сказав президент США.

“Це група дуже заможних людей”, ‒ додав Трамп.

ByteDance та китайський уряд давно виступають проти такої угоди.

Наприкінці минулого тижня офіційні особи США та Китаю підтвердили, що вони домовилися про торговельні рамки, рухаючись до врегулювання торговельних конфліктів після переговорів у Лондоні на початку червня.

Майбутнє ByteDance у США висіло на волосині протягом багатьох років, починаючи з того часу, як перша адміністрація Трампа чинила тиск на пекінську компанію, щоб вона продала актив американській компанії.

Січневий термін, встановлений для ByteDance для пошуку місцевого покупця, Трамп переносив двічі. У червні він знову продовжив його ‒ ще на 90 днів з 19 червня.