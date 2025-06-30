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Трамп каже, що знайшов групу покупців для TikTok

Завершення продажу залежатиме від угоди Пекіна та президента Сі Цзиньпіна.

Трамп каже, що знайшов групу покупців для TikTok
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп заявив, що він визначив покупця для американських операцій TikTok, ‒ додатку соціальних мереж, що належить китайській компанії ByteDance, не називаючи переможця торгів.

Про це пише Bloomberg.

Завершення продажу залежатиме від згоди Пекіна та президента Сі Цзиньпіна, додав Трамп в інтерв'ю на програмі Fox New's Sunday Morning Futures з Марією Бартіромо. 

“До речі, у нас є покупець для TikTok. Я думаю, що мені, ймовірно, знадобиться схвалення Китаю, і я думаю, що президент Сі, ймовірно, це зробить”, – сказав президент США. 

“Це група дуже заможних людей”, ‒ додав Трамп.

ByteDance та китайський уряд давно виступають проти такої угоди.

Наприкінці минулого тижня офіційні особи США та Китаю підтвердили, що вони домовилися про торговельні рамки, рухаючись до врегулювання торговельних конфліктів після переговорів у Лондоні на початку червня.

Майбутнє ByteDance у США висіло на волосині протягом багатьох років, починаючи з того часу, як перша адміністрація Трампа чинила тиск на пекінську компанію, щоб вона продала актив американській компанії. 

Січневий термін, встановлений для ByteDance для пошуку місцевого покупця, Трамп переносив двічі. У червні він знову продовжив його ‒ ще на 90 днів з 19 червня.

  • Минулого року Конгрес США ухвалив закон, який вимагає продажу додатку, посилаючись на міркування національної безпеки. Згідно із законом, президентові дозволялося вдатися до одного продовження. Але Трамп дотримується позиції, що TikTok у США може коштувати до одного трильйона доларів, і неодноразово демонстрував готовність виступити посередником в угоді.
  • Спроби продажу значною мірою зупинилися, оскільки торговельні зв'язки між США та Китаєм зіпсувалися через перемовини про мита. До того, як Трамп оголосив про широкомасштабні тарифи у квітні, повідомлялося, що угода близька, її просував консорціум американських інвесторів, включно з Oracle, Blackstone та венчурною компанією Andreessen Horowitz.
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