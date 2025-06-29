Трамп припускає зняття санкцій проти Ірану, якщо він буде мирним

Президент США Дональд Трамп припустив, що може підтримати скасування санкцій проти Ірану.

Про це він сказав в інтервʼю Fox News.

"Якщо вони (іранці, - ред.) виконають свою роботу, якщо вони будуть мирними і якщо вони зможуть показати нам, що не будуть завдавати більше шкоди, я зніму санкції", – сказав Трамп.

Він зазначив, що США наразі зберігають санкції проти Ірану.

Раніше Трамп заявив, що він "нещодавно вів роботу над скасуванням санкцій щодо Тегерана", однак після заяв верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї відмовився від цього.

Як повідомлялося, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у своїх перших публічних коментарях після припинення вогню між Ізраїлем та Іраном проголосив те, що він назвав перемогою над Ізраїлем та США.