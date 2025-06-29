Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ГоловнаСвіт

Польща підіймала авіацію під час нічної атаки РФ

У підвищену готовність привели наземні системи ППО та радари. 

Польща підіймала авіацію під час нічної атаки РФ
Винищувачі МіГ-29 ВПС Польщі на базі тактичної авіації в Мальборку, Польща, 15 лютого 2023 р
Фото: EPA/UPG

Уночі 29 червня Польща підіймала авіацію через масовну комбіновану атакою РФ проти України. Також у підвищену готовність привели наземні системи ППО та радари. 

Про це повідомляє Оперативне командування польських збройних сил.

"У зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі", — йдеться в повідомленні.

Було піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан найвищої бойової готовності. 

Після 6 години ранку з’явилось оновлення, що у зв’язку із "зменшенням рівня загрози" операція завершується, порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано. 

Подібна процедура стала стандартною після серії випадків, коли під час масованих повітряних атак проти України ракети залітали на територію Польщі. 

  • У ніч на 29 червня Росія атакувала Україну 537 засобами повітряного нападу. Сили ППО знищили 475 повітряних цілей. Під обстрілами опинилися Львівшина, Прикарпаття, Черкащина, Тернопільщина, Миколаїв.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies