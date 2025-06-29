Польща підіймала авіацію під час нічної атаки РФ

У підвищену готовність привели наземні системи ППО та радари.

Винищувачі МіГ-29 ВПС Польщі на базі тактичної авіації в Мальборку, Польща, 15 лютого 2023 р

Уночі 29 червня Польща підіймала авіацію через масовну комбіновану атакою РФ проти України. Також у підвищену готовність привели наземні системи ППО та радари.

Про це повідомляє Оперативне командування польських збройних сил.

"У зв'язку з атакою Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі", — йдеться в повідомленні.

Було піднято чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан найвищої бойової готовності.

Після 6 години ранку з’явилось оновлення, що у зв’язку із "зменшенням рівня загрози" операція завершується, порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано.

Подібна процедура стала стандартною після серії випадків, коли під час масованих повітряних атак проти України ракети залітали на територію Польщі.