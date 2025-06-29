Кримські партизани зафіксували "підозрілу активність" в Балаклавській бухті

Агенти військово-партизанського руху "АТЕШ" інформують про активізацію окупантів на військовому об’єкті у Криму — колишній закинутій базі підводних човнів у Балаклавській бухті.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"За нашою інформацією, об’єкт може використовуватись як укриття для зберігання боєприпасів, швидкого перекидання морських безпілотників або як захищений командний пункт. Координати: 44.50346, 33.59788", — йдеться у повідомленні.

Згідно з даних "АТЕШ", окупанти нещодавно знесли покинуті будівлі у прибережній зоні Балаклавської бухти в Севастополі. У радянські часи тут діяла секретна підземна база підводних човнів — "Об'єкт 825 ГТС", яка будувалась з розрахунком можливості витримати ядерний удар.

"У результаті нещодавнього знесення покинутих будівель у прибережній зоні відкрився прямий огляд входу до штольні, з якої в радянські часи здійснювалося завантаження й розвантаження торпед і ракет. Наразі вхід до підземної споруди вільний, а прилегла територія розчищена — це може свідчити про можливу підготовку об’єкта до повторного використання", — ідеться у повідомленні.