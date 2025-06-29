Сили ППО збили російські ракети та БпЛА на Тернопільщині, уламки пошкодили домогосподарства

Уночі 29 червня сили ППО збили керовані авіаракети Х-101 та ворожий БпЛА "Ланцет" на Тернопільщині. Унаслідок падіння уламків пошкоджено дві будівлі.
Про це повідомляє начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.
"Завдяки роботі ППО зафіксовано збиття ракет і ворожого БПЛА типу "Герань-2". Люди не постраждали", — зазначає він.
Унаслідок падіння уламків ворожих цілей, у селі Іване-Золоте частково пошкоджена будівля сільськогосподарського підприємства через падіння уламків і детонацію бойової частини боєприпасу.
У селі Яблунів залишки крилатої ракети Х-101 впали на території приватного домогосподарства. Негативних наслідків немає.
У селі Лози залишки крилатої ракети Х-101 пошкодили стіну приватної господарської будівлі.
- 29 червня Росія атакувала Україну 537 засобами повітряного нападу. Сили ППО знищили 475 повітряних цілей.