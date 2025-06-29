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Сили ППО збили російські ракети та БпЛА на Тернопільщині, уламки пошкодили домогосподарства

У трьох селах Тернопільщини зафіксовано пошкодження через падіння уламків.

Сили ППО збили російські ракети та БпЛА на Тернопільщині, уламки пошкодили домогосподарства
Військовослужбовці ДФТГ в мобільних бригадах ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Уночі 29 червня сили ППО збили керовані авіаракети Х-101 та ворожий БпЛА "Ланцет" на Тернопільщині. Унаслідок падіння уламків пошкоджено дві будівлі.

Про це повідомляє начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

"Завдяки роботі ППО зафіксовано збиття ракет і ворожого БПЛА типу "Герань-2". Люди не постраждали", — зазначає він.

Унаслідок падіння уламків ворожих цілей, у селі Іване-Золоте частково пошкоджена будівля сільськогосподарського підприємства через падіння уламків і детонацію бойової частини боєприпасу.

У селі Яблунів залишки крилатої ракети Х-101 впали на території приватного домогосподарства. Негативних наслідків немає.

У селі Лози залишки крилатої ракети Х-101 пошкодили стіну приватної господарської будівлі.
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