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Зеленський: Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів. Потрібен тиск

За цей тиждень РФ атакувала Україну понад 114 ракетами, понад 1270 дронами і майже 1100 КАБами. 

Зеленський: Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів. Потрібен тиск
Одеса, наслідки обстрілу
Фото: ДСНС

РФ знову завдала масованого удару по Україні. Президент Володимир Зеленський відреагував на нічні обстріли РФ: "Путін давно вирішив, що буде воювати далі попри заклики світу до миру".

Про це глава держави написав у соцмережах.

"Майже всю ніч в Україні лунала тривога – у нашому небі було 477 дронів, більшість із яких російсько-іранські «шахеди», та 60 ракет різних типів. Били "рускіє" по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно", ідеться у повідомленні. 

Президент згадав, що під час відбиття ворожої атаки, загинув пілот F-16 Максим Устименко. "Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну". 

Зеленський наголошує, Москва не зупиниться, поки має змогу завдавати масованих ударів. Лише за цей тиждень РФ спрямувала по Україні понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. 

"Путін давно вирішив, що буде воювати далі попри заклики світу до миру. Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора, потрібний захист. Від балістики, ракет і дронів, від терору. Україні потрібно посилювати ППО. Те, що найкраще захищає життя", — каже Президент. 

Глава держави додає, що Україна готова купити американські системи ППО. "Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку Сполучених Штатів, Європи та всіх наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає".
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