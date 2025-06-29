На Харківщині окупанти атакували цивільне авто, є жертви

Загинув чоловік, ще один — отримав вибухове поранення.

наслідки російського обстрілу на Харківщині 27 березня 2025 року

Російські окупанти атакували цивільне авто у Харківській області. Унаслідок атаки загинув 60-річний чоловік.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 08:30 ранку зафіксовано влучання БпЛА по цивільному авто, яке рухалось дорогою в напрямку с. Приколотне. Внаслідок ворожого удару загинув 60-річний чоловік та отримав вибухове поранення 59-річний чоловік", — каже він.

Постраждалого госпіталізували до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.