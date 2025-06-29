Внаслідок масованої атаки РФ на Івано-Франківщині пошкоджена будівля церкви, є постраждала

Унаслідок російських обстрілів постраждали дві громади.

Фото: ДСНС України в Telegram

РФ атакувала Івано-Франківську область ракетами і ударними дронами. Уламки ворожих цілей пошкодили приватні домогосподарства.

Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Унаслідок масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району", — ідеться у повідомленні.

У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев’яну дзвіницю.

У селі Нараївка — травмовано жінку. Її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено житловий будинок.

Обійшлося без загиблих.