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Внаслідок масованої атаки РФ на Івано-Франківщині пошкоджена будівля церкви, є постраждала

Унаслідок російських обстрілів постраждали дві громади.

Внаслідок масованої атаки РФ на Івано-Франківщині пошкоджена будівля церкви, є постраждала
Наслідки атаки
Фото: ДСНС України в Telegram

РФ атакувала Івано-Франківську область ракетами і ударними дронами. Уламки ворожих цілей пошкодили приватні домогосподарства.

Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Унаслідок масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району", — ідеться у повідомленні.

У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев’яну дзвіницю.

У селі Нараївка — травмовано жінку. Її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено житловий будинок.

Обійшлося без загиблих. 

  • На Львівщині ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури. 
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