Внаслідок масованої атаки РФ на Івано-Франківщині пошкоджена будівля церкви, є постраждала

РФ атакувала Івано-Франківську область ракетами і ударними дронами. Уламки ворожих цілей пошкодили приватні домогосподарства.
Про це повідомляє очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"Унаслідок масованого обстрілу уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району", — ідеться у повідомленні.
У селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев’яну дзвіницю.
У селі Нараївка — травмовано жінку. Її госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено житловий будинок.
Обійшлося без загиблих.
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