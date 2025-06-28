Головне за суботу, 28 червня: понад 110 боєзіткнень, авіаудар по Покровську, День Конституції

Сьогодні, 28 червня, президент України Володимир Зеленський привітав співгромадян із Днем Конституції, нагадавши, що першим словом першої статті нашої Конституції є "Україна".

Це день "нашої держави, нашого народу", йдеться у відеозверненні Президента.

"Перше слово її першої статті – "Україна". І це відображає нашу головну мету, наше завдання: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі. І це водночас наша мета і спільний обовʼязок. Місія кожного й кожної, для кого Україна справді на першому місці, хто не уявляє свого життя без України та без кого Україну вже не уявити", — наголосив Президент.

Подробиці – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 червня на фронті від початку доби зафіксовано 111 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку агресор здійснив 34 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка. Противник завдав авіаудару по Покровську.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 червня – в новині.

Продовжуються бої на новому напрямку фронту – Добропільському. Росіяни рвуться до Костянтинівки, але крім численних втрат нічого не добилися, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після відвідин підрозділів, які тримають оборону на Донеччині.

«Наші бійці щоденно відбивають шалені атаки окупантів на Новопавлівському, Покровському, Краматорському, Торецькому напрямках. Силами своїх частин 68-го армійського корпусу, 20-ї і 150-ї мотострілецьких дивізій, агресор намагається прорвати нашу оборону та просуватися у трьох оперативних напрямках», - розповів головком.

Більше інформації – в новині.

Дрони ГУР атакували військові об'єкти ГРАУ міноборони РФ у Брянську, повідомила "УП" з посиланням на джерела у розвідці.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Росіяни в пабліках жваво обговорюють новий "ГУРкіт". Місцева влада не прокоментувала вибухи, лише нагадала про заборону зйомки та публікації відео "наслідків роботи ППО".

За інформацією джерела у розвідці, дрони ГУР уразили об’єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.

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