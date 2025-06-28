"Україна – це вибір, який щодня роблять наші люди": вітання Президента із Днем Конституції

Сьогодні, 28 червня, президент України Володимир Зеленський привітав із Днем Конституції, нагадавши, що першим словом першої статті нашої Конституції є "Україна". Це день "нашої держави, нашого народу".

Про це ідеться у відеозверненні Президента.

"Перше слово її (Конституції, - ред.), першої статті – "Україна". І це відображає нашу головну мету, наше завдання: Україна є і буде на землі, українці є і будуть на землі. І це водночас наша мета і спільний обовʼязок. Місія кожного й кожної, для кого Україна справді на першому місці, хто не уявляє свого життя без України та без кого Україну вже не уявити", — наголошує Президент.

Зеденський підкреслює: "Ми держава мільйонів людей. Але мільйони для нас ніколи не були та не будуть просто людською масою. Це нація, що складається з громадян, які в силах відстояти те, у що вірять, і те, чого прагнуть. І саме завдяки цьому Україна є. Україна – це мільйони імен, якими ми пишаємося. Україна – це вибір, який щодня роблять наші люди. Це мільйони дій і подвигів, які всі разом – Україна".

За словами глави держави, суспільний договір між усіма нами полягає в тому, що "Україна понад усе, українці – наша незалежність, наші права, наші мрії – усього народу – понад усе. І коли ми говоримо про це, слова звучать сильно. Бо це слова не про щось абстрактне, а про конкретних людей, про конкретні справи, про конкретний пройдений шлях. Про всіх нас із вами. Про громадян, які наповнюють життям Україну", — сказав Президент.