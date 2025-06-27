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У Росії держборг за цей місяць зріс на 709 млрд, нафтогазові доходи від початку року впали на 14%

Це – результат санкцій, пояснив глава Офісу президента. 

У Росії держборг за цей місяць зріс на 709 млрд, нафтогазові доходи від початку року впали на 14%
Фото: rada.gov.ua

Завдяки санкціям зростання ВВП Росії сповільнилося до 1,6 %, а падіння нафтогазових доходів з початку року склало 14 %. Зростання державного боргу тільки в червні 2025 – на 709 млрд рублів.

Про це на конференції, присвяченій запровадженню додаткових санкцій проти Росії, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент LB.ua.

"Є кілька абсолютно конкретних, які вже є результатом роботи санкцій. Це, по-перше, уповільнення зростання ВВП Росії до 1,6%. Це падіння нафтогазових доходів на 14% з початку року. Це дефіцит у 3,4 трильйон рублів, це 1,5% ВВП", — заявив Андрій Єрмак. 

Станом на травень 2025 року залишилось лише 2,8 трильйон рублів ліквідних резервів, менше ніж новий плановий показник дефіциту вичерпання ліквідних резервів на 70%.

"Це тільки деякі цифри, які свідчать про це, що все ж таки санкції працюють. Що стосується збільшення тиску, то це велика робота, велика робота і дипломатів, велика робота, в першу чергу, нашого президента, всієї команди. Бо є багато питань. Багато питань, тому що це світова економіка. І, безумовно, сьогодні треба знайти такі слова, знайти ключ до кожної країни", – додав Андрій Єрмак.
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