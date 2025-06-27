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Зеленський: "На жаль, країни Заходу досі ще продовжують постачати Росії обладнання та критичні компоненти"

Президент зазначив, що спільне завдання очевидне, поки Росія вкладається в всю війну, для них має бути максимально закритим весь світ.

Зеленський: "На жаль, країни Заходу досі ще продовжують постачати Росії обладнання та критичні компоненти"
Фото: LB.ua

За один минулий рік були зафіксовані поставки в Росії верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу, зокрема з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та Сполучених Штатів Америки. Також відомо про контракти з постачанням, які заплановані вже на наступний 26-й рік. 

Про це на конференції, присвяченій запровадженню додаткових санкцій проти Росії, заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент LB.ua. 

"Наша з вами спільне завдання очевидне, поки Росія вкладається в всю війну, для них має бути максимально закритим весь світ. Це і про безпеку нашу з вами і про звичайну людську сприйнятливість. Саме це ми повинні з вами забезпечувати санкційними режимами нашими та партнерами. На жаль, сьогодні навіть країни Заходу досі ще продовжують постачати Росії обладнання та критичні компоненти", – заявив президент. 

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За словами Глави держави, українські експерти зафіксували вже сотні типів різних компонентів, які містяться в російських дронах і ракетах.

"На жаль, тільки за один минулий рік були зафіксовані поставки в Росії верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу, зокрема з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та Сполучених Штатів Америки. Також відомо про контракти з постачанням, які заплановані вже на наступний 26-й рік. Все це треба зупиняти, безумовно", – закликав президент. 

Тому, за словами Володимира Зеленського, потрібен подальший тиск на кожного у світі, хто допомагає Росії зберігати експорт, і хто допомагає транспортувати нафту, шукати схеми для входу фінансових обмежень.
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