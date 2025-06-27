Зеленський заявив, що Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до європейських лідерів на саміті у Брюсселі наголосив на тому, що Україна виконала всі умови для відкриття кластеру "Основи" переговорів про вступ до ЄС.

Як пише "Європейська правда", глава держави особливо звернув увагу на виконання зобов'язань, які стосуються відносин із сусідами. Йдеться прр план дій щодо національних меншин, який залишався для Угорщини засобом формального блокування української європейської інтеграції.

За словами Зеленського, з урахуванням докладених зусиль, справедливим є "отримання чітких сигналів підтримки та визнання прогресу". Нездатність обійти угорське вето, на думку Президента, "дає привід світові сумніватися у словах та зобов'язаннях Європи і підриває довіру до Європейського Союзу".