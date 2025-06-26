WP: Трамп на саміті НАТО пообіцяв, що Росія ніколи не нападе на Альянс, поки він є президентом

Виступ на основній сесії саміту НАТО президент США Дональд Трамп розпочав із позитивних слів щодо витрат на оборону та пообіцяв, що Росія ніколи не нападе на НАТО, поки він президент, передає Washington Post із посиланням на слова трьох європейських чиновників.

Інші лідери, у свою чергу, високо оцінили зусилля Трампа щодо збільшення європейських витрат на оборону.

Зазначимо, що під час публічного виступу в Гаазі 25 червня Дональд Трамп заявив, що «можливо» Путін має територіальні амбіції за межами України.

Також Трамп заявив, що хоче «вирішити» війну між Україною та Росією і вважає Путіна «введеним в оману». «Я знаю одне: він хотів би домовитися. Він хотів би вийти з цієї ситуації – для нього це катастрофа», – сказав президент.