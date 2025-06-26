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Директор ЦРУ заявив, що удари Штатів по Ірану на роки відкинули його ядерну програму

Його оцінка пошкоджень інша, ніж розвіддані, що потрапили до преси. 

Директор ЦРУ заявив, що удари Штатів по Ірану на роки відкинули його ядерну програму
Фото: telegraph.co.uk

Голова ЦРУ Джон Реткліфф сказав, що американські удари завдали "декількох пошкоджень" іранським ядерним об'єктах і відкинули його назад на роки. Він стверджує, що ключові об'єкти були знищені, хоча про те, що іранська ядерна програма повністю ліквідована, він не сказав, пише BBC.

Заяви Реткліффа про наслідки ударів ідуть врозріз із даними розвідувального звіту, доступ до якого отримала преса і який розлютив президента Дональда Трампа. У звіті з попередніми оцінками розвідки Пентагону йшлося, що основні компоненти ядерної програми Ірану залишилися неушкодженими, а Трамп стверджував, що удари знищили ці об'єкти. 

Реткліфф сказав, що інформацію ЦРУ включає "нову розвідку з історично достовірного і точного джерела/методу, що декілька ключових іранських ядерних об'єктів були зруйновані, і їх доведеться відбудовувати протягом років". 

Директорка Національного розвідувального агентства Тулсі Габбард також стверджує, що в Ірану підуть роки на те, щоб відбудувати об'єкти Натанз, Фордо та Ісфахан. 

Повітряний удар по цих об'єктах Штати завдали 22 червня, задіявши для цього 125 військових літаків. Нові супутникові дані зафіксували кратери, але неясно, чи удари дістали аж до ядерних об'єктів, що розташовані глибоко під землею. 

У вівторок до американських ЗМІ потрапив звіт Розвідувального управління Пентагону, в якому оцінюється, що бомбардування США відклали ядерну програму Ірану "лише на кілька місяців".

Дональда Трампа розлютив витік даних у пресу. 
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