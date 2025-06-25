ЗМІ: Пентагон розслідує витік розвідданих про удар по Ірану

Пентагон розпочав кримінальне розслідування витоку секретного звіту розвідувального управління Міністерства оборони США, в якому оцінюється, що пошкодження іранських ядерних об'єктів внаслідок американських авіаударів не завдали суттєвої шкоди ядерній програмі Тегерана, пише Politico.

"Ми зараз проводимо розслідування витоку інформації разом з ФБР, оскільки ця інформація призначена для внутрішніх цілей, оцінки бойових збитків", – заявив міністр оборони Піт Гегсет на саміті НАТО.

Він додав, що інформація деяких ЗМІ з детальним описом висновків мають на меті "перекрутити ситуацію, щоб виставити президента (Трампа, - ред.) у поганому світлі, хоча це був приголомшливий успіх".

Він не надав подробиць розслідування, але підтвердив оцінку секретної розвідки та її висновки, заявивши, що її висновки мають "низький рівень достовірності".

"Пошкодження об'єктів були від помірного до серйозного, і ми вважаємо, що набагато ймовірніше, що вони серйозні та знищені", – сказав Гегсет.