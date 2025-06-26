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У В'єтнамі із наступного місяця скасовують смертну кару за вісім правопорушень

За ці злочини максимальною карою буде довічне ув'язнення. 

У В'єтнамі із наступного місяця скасовують смертну кару за вісім правопорушень
Будівля Національних зборів у Ханої, В'єтнам
Фото: EPA/UPG

В'єтнам з наступного місяця скасує смертну кару за вісім правопорушень, зокрема за розкрадання та спробу державного перевороту.

Як пише CNN, Національні збори країни одноголосно ратифікували поправку до Кримінального кодексу, яка скасовує смертну кару за ці злочини.

Офіційне інформаційне агентство В'єтнаму повідомило, що інші злочини, за які більше не каратимуть смертю, включають вандалізм щодо державного майна, виробництво підроблених ліків, загрозу миру, розв'язання інвазивних війн, шпигунство та зберігання наркотиків. Максимальним покаранням за них тепер буде довічне ув'язнення.

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Тим, кого було засуджено до смертної кари до 1 липня, але ще не стратили, вироки замінять на довічне ув'язнення. Серед них буде магнатка нерухомості Чуонг Мі Лан – голова правління забудовної компанії Van Thinh Phat Holdings Group, яку минулого року засудили до смертної кари за звинуваченням у розкраданні.

Проте у В'єтнамі за десять правопорушень, включно з вбивством, державною зрадою, тероризмом та сексуальне насильство над дітьми, можна отримати смертний вирок. Торгівля наркотиками також залишатиметься злочином, що карається смертю.

Дані про смертні вироки є державною таємницею у В'єтнамі, і невідомо, скільки людей наразі очікують на страту. Смертельна ін'єкція є єдиним методом страти після скасування розстрільних команд у 2011 році.
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