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Генсек НАТО заявив, що не називав Трампа "татком"

Республіканець говорив, що це був прояв любові.

Генсек НАТО заявив, що не називав Трампа "татком"
Дональд Трамп та Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував ситуацію, коли під час засідання лідерів країн Альянсу він вжив щодо президента США Дональда Трампа слово "татко".

Як пише "Європейська правда", колишній прем'єр Нідерландів пояснив журналістам, що не називав господаря Білого дому "daddy", а лише порівняв те, як ставляться до Трампа країни-члени Альянсу. Мовляв, європейські держави часто питають Рютте "чи не залишать нас США?" - і для генсека це звучить як "чи не залишить нас татко?"

Рютте також використав подібне порівняння під час обговорення війни Ізраїлю та Ірану - пожартував, що "таткові іноді доводиться лаятися", пояснюючи емоційний публічний коментар Трампа щодо порушення перемир'я на Близькому Сході.

Коментар генсека з'явився вже після того, як Трампа встигли запитати про те, як він ставиться до звертання "татко" від посадовця. Президент виявився задоволеним і припустив, що це був прояв любові до нього, оскільки "слова пролунали дуже лагідно". 
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