Трамп обматюкав Іран та Ізраїль за порушення перемир'я

Після цього президент США вирушив на саміт НАТО.

Президент США Дональд Трамп використав нецензурну лайку щодо Ірану та Ізраїлю за те, що вони порушили перемир'я.

Спілкування президента з журналістами перед вильотом на саміт НАТО транслював телеканал Fox News.

"У нас фактично є дві країни, які так довго і так запекло воюють, що не знають, що за х***ю роблять. Ви це розумієте?" – сказав Трамп.

Після цього він розвернувся і пішов сідати на борт військового гелікоптера.

Перед цим Трамп заявив, що й Ізраїль та Іран порушили перемир'я і опублікував низку дописів у соцмережі Truth Social.

Спочатку президент США закликав Ізраїль припинити бомбардування Ірану, назвавши це “серйозним порушенням” крихкого перемир'я між двома країнами.

Потім Трамп написав, що Ізраїль не збирається атакувати Іран. Всі літаки розвернуться і полетять додому, одночасно дружньо "помахавши крилами" Ірану.

У третьому дописі американський президент заявив, що Іран "ніколи не відновить свої ядерні об'єкти".

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