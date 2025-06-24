Трамп обматюкав Іран та Ізраїль за порушення перемир'я

Президент США Дональд Трамп використав нецензурну лайку щодо Ірану та Ізраїлю за те, що вони порушили перемир'я.
Спілкування президента з журналістами перед вильотом на саміт НАТО транслював телеканал Fox News.
"У нас фактично є дві країни, які так довго і так запекло воюють, що не знають, що за х***ю роблять. Ви це розумієте?" – сказав Трамп.
Після цього він розвернувся і пішов сідати на борт військового гелікоптера.
Перед цим Трамп заявив, що й Ізраїль та Іран порушили перемир'я і опублікував низку дописів у соцмережі Truth Social.
Спочатку президент США закликав Ізраїль припинити бомбардування Ірану, назвавши це “серйозним порушенням” крихкого перемир'я між двома країнами.
Потім Трамп написав, що Ізраїль не збирається атакувати Іран. Всі літаки розвернуться і полетять додому, одночасно дружньо "помахавши крилами" Ірану.
У третьому дописі американський президент заявив, що Іран "ніколи не відновить свої ядерні об'єкти".
12-денна операція Ізраїлю і відповідь Ірану
- З 13 червня тривали повітряні атаки Ізраїлю проти Ірану в рамках операції, спрямованої на ядерне роззброєння країни. Іран завдавав ударів у відповідь.
- 22 червня США долучилися до атак проти Ірану і вдарили по трьох ядерних об'єктах. Ще до цих ударів верховний лідер Ірану обіцяв "наслідки" для Штатів у разі будь-якої військової участі. Після американських ударів Іран атакував військові бази США в Іраці і Катарі.
- Іран не перекрив Ормузьку протоку, від якої залежить понад 20 % усіх постачань нафти, але такий варіант був вірогідним.
- Ціни на нафту зросли до рекордного із січня рівня і ризикували зрости ще більше, якби протоку таки перекрили. Будь-яке зростання вартості нафти – на руку Росії.
- Ще вчора сторони обмінювалися повітряними ударами. За час взаємних ударів десятки людей загинули в Ізраїлі і сотні – в Ірані.