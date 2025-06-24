ЄС може вжити заходів проти Ізраїлю, якщо умови для мешканців Смуги Гази не покращаться, ‒ Каллас

“Цілком очевидно”, що Ізраїль порушив свої зобов'язання щодо прав людини в Газі та на Західному березі річки Йордан.

Євросоюз може вжити заходів для посилення тиску на Ізраїль, якщо не буде “конкретних” покращень для мешканців Смуги Гази.

Про це заявила Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише The Guardian.

Після зустрічі з міністрами закордонних справ блоку в Брюсселі Каллас зазначила, що “цілком очевидно”, що Ізраїль порушив свої зобов'язання щодо прав людини в Газі та на Західному березі річки Йордан.

За її словами, якщо ситуація для палестинців не покращиться, ЄС може обговорити “подальші заходи та повернутися до цього питання в липні”.

Каллас каже, що найважливіше: покращити ситуацію на місцях, покращити життя людей у Палестині та зупинити страждання та людські втрати.

Міністри закордонних справ обговорили відносини ЄС з Ізраїлем після як у звіті команди Каллас були зазначені “ознаки, що його союзник порушував зобов'язання щодо прав людини через катастрофічну гуманітарну ситуацію в Газі”.

Ліза Мусіол з Міжнародної кризової групи, яка працює над запобіганням конфліктам, заявила, що ЄС “втратив важливу можливість чітко дати зрозуміти ізраїльському уряду, що його політика в Газі та на Західному березі давно перетнула червону межу і матиме негативні наслідки для відносин між ЄС та Ізраїлем”.