ЄС може вжити заходів проти Ізраїлю, якщо умови для мешканців Смуги Гази не покращаться, ‒ Каллас

Євросоюз може вжити заходів для посилення тиску на Ізраїль, якщо не буде “конкретних” покращень для мешканців Смуги Гази.
Про це заявила Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише The Guardian.
Після зустрічі з міністрами закордонних справ блоку в Брюсселі Каллас зазначила, що “цілком очевидно”, що Ізраїль порушив свої зобов'язання щодо прав людини в Газі та на Західному березі річки Йордан.
За її словами, якщо ситуація для палестинців не покращиться, ЄС може обговорити “подальші заходи та повернутися до цього питання в липні”.
Каллас каже, що найважливіше: покращити ситуацію на місцях, покращити життя людей у Палестині та зупинити страждання та людські втрати.
Міністри закордонних справ обговорили відносини ЄС з Ізраїлем після як у звіті команди Каллас були зазначені “ознаки, що його союзник порушував зобов'язання щодо прав людини через катастрофічну гуманітарну ситуацію в Газі”.
Ліза Мусіол з Міжнародної кризової групи, яка працює над запобіганням конфліктам, заявила, що ЄС “втратив важливу можливість чітко дати зрозуміти ізраїльському уряду, що його політика в Газі та на Західному березі давно перетнула червону межу і матиме негативні наслідки для відносин між ЄС та Ізраїлем”.
- У травні 17 держав-членів ЄС на знак протесту проти блокування Ізраїлем гуманітарної допомоги Газі ініціювали перегляд угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем – пакту про торгівлю та співробітництво.
- Генеральна Асамблея ООН у червні схвалила резолюцію щодо захисту цивільного населення та виконання правових і гуманітарних зобов'язань у Палестині. Заперечували проти резолюції Сполучені Штати та Ізраїль, а також Аргентина й Угорщина. Вирішили не визначатися Албанія, Румунія, Словаччина і Чехія.
- Резолюція була ініційована Іспанією, в ній міститься заклик до негайного беззастережного і постійного припинення вогню, звільнення заручників, виходу на волю палестинських в'язнів та виведення ізраїльських військ зі Смуги Гази. Текст документа визначає "засудження використання голоду як методу ведення війни, а також незаконної відмови в доступі до гуманітарної допомоги", фактично звинувачуючи Ізраїль у блокаді Гази.