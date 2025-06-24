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Зеленський вважає, що Росія здатна атакувати НАТО протягом п'яти років

На думку українського президента, плани Альянсу стосовно зібльшення оборонних витрат є занадто повільними. 

Зеленський вважає, що Росія здатна атакувати НАТО протягом п'яти років
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що плани НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% від ВВП до 2035 року є повільними, а Росія може напасти на члена Альянсу упродовж п'яти років.

Про це він сказав у інтерв'ю ведучому Sky News Марку Остіну.

На запитання про те, чи може Путін атакувати країну НАТО протягом п'яти років, щоб "перевірити Альянс", президент України відповів, що так і думає.

"Саме так. Я так думаю", – сказав він.

Однак на запитання, чи може Росія напасти протягом кількох місяців, глава України сказав, що не вірить, що Путін готовий.

"Ми вважаємо, що, починаючи з 2030 року, Путін може мати значно більші можливості", – сказав він і додав, що наразі його стримує Україна, і у нього немає часу на муштру армії.

Зеленський наголосив, що, у будь-якому разі, Путіну потрібна пауза.

"Йому потрібно скасування санкцій, йому потрібна навчена армія. І 10 років – це дуже довгий термін. До того часу у нього буде готова нова армія", – прокоментував глава України. 

На думку українського президента, плани членів НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП до 2035 року є дуже повільними.

  • Країни НАТО зобов'язалися витрачати 5% ВВП на оборону та безпеку до 2035 року. Винятком є Іспанія.
  • Нову ініціативу зі збільшення витрат до 5% ВВП просуває президент США Дональд Трамп. За пропозицією Марка Рютте, 3,5% мали б бути спрямовані на оборону безпосередньо, ще 1,5% – на ширші безпекові потреби.
  • Державний секретар США Марко Рубіо навесні заявив, що всі члени НАТО домовляться про мету витрачати еквівалент 5% ВВП на оборону протягом наступного десятиліття до саміту НАТО 2025 року в червні. У цьому саміті участь візьме і сам Дональд Трамп. 
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