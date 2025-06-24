Ізраїль погодився на американську пропозицію припинення вогню з Іраном

Ізраїль дав згоду на американську пропозицію припинення вогню. Уряд стверджує, що зробив це після досягнення цілей атак на Іран, передає BBC.

Ізраїль вважає, що усунув "подвійну безпосередню загрозу існуванню" від іранських ядерної зброї та балістичних ракет. Також йдеться, що Ізраїль "завдав серйозної шкоди військовим лідерам і зруйнував десятки центральних іранських урядових цілей".

Далі в заяві йдеться, що за останній день ізраїльські війська завдали "сильних ударів по урядових об’єктах у центрі Тегерана, знищивши сотні оперативників Басідж" – ополчення, яке іранський уряд часто використовує для придушення протестів – і "знищивши ще одного високопоставленого вченого-ядерника".

"Ізраїль дякує президенту Трампу і Сполученим Штатам за підтримку в обороні та участь в усуненні іранської ядерної загрози", – додали в заяві.

Сьогодні вранці Дональд Трамп написав, що припинення вогню вже запрацювало. Заяву про те, що сторони згодні припинити вогонь після понад тижня повітряних атак, американський президент зробив учора. За словами господаря Білого дому, режим припинення вогню розпочнеться після того, як "завершаться поточні останні місії", що станеться через шість годин після публікації допису. Іран першим припинить обстріли, після чого в межах 12 годин Ізраїль теж зупинить атаки зі свого боку, і через 24 години "світ вітатиме кінець 12-денної війни".

Іран після слів Трампа сказав, що погодиться припинити вогонь, якщо на це ж піде Ізраїль. Але анонсовану Трампом угоду заперечив.

12-денна операція Ізраїлю і відповідь Ірану

З 13 червня тривали повітряні атаки Ізраїлю проти Ірану в рамках операції, спрямованої на ядерне роззброєння країни. Іран завдавав ударів у відповідь.

22 червня США долучилися до атак проти Ірану і вдарили по трьох ядерних об'єктах. Ще до цих ударів верховний лідер Ірану обіцяв "наслідки" для Штатів у разі будь-якої військової участі.

Іран не перекрив Омрузьку протоку, від якої залежить понад 20 % усіх постачань нафти, але такий варіант був вірогідним.

Ціни на нафту зросли до рекордного із січня рівня і ризикували зрости ще більше, якби протоку таки перекрили. Будь-яке зростання вартості нафти – на руку Росії.

Ще вчора сторони обмінювалися повітряними ударами.

За час взаємних ударів десятки людей загинули в Ізраїлі і сотні – в Ірані.