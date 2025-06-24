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Китай закликає світ активізувати зусилля щодо ситуації навколо Ормузької протоки

Вчора держсекретар США Рубіо закликав Пекін завадити Тегерану закрити протоку.

Китай закликає світ активізувати зусилля щодо ситуації навколо Ормузької протоки
Ормузька протока
Фото: EPA/UPG

Китай закликає до активізації міжнародних зусиль для розрядки напруженості щодо ситуації Ормузької протоки, яку Іран погрожує заблокувати.

Про це повідомляють Euronews.

Парламент Ірану схвалив закриття протоки, критично важливої точки світової торгівлі, у відповідь на авіаудари США по іранських ядерних об'єктах, повідомили в неділю іранські державні ЗМІ. Але остаточне рішення має бути прийняти Вища радою національної безпеки Ірану та аятола Алі Хаменеї.

Державний секретар США Марко Рубіо в неділю закликав Китай перешкодити Ірану закрити протоку, яка є одним з найважливіших торговельних шляхів для сирої нафти у світі.

Китай є найважливішим клієнтом нафти для Ірану та підтримує дружні відносини з Ісламською Республікою. Вчора на пресбрифінгу в Пекіні речник міністерства закордонних справ Го Цзякун заявив, що Перська затока та прилеглі води є важливим маршрутом для міжнародної торгівлі товарами та енергією.

“Збереження безпеки та стабільності в регіоні служить спільним інтересам міжнародної спільноти. Китай закликає міжнародну спільноту активізувати зусилля для сприяння деескалації конфлікту та запобігання більшому впливу регіональних заворушень на світове економічне зростання”, – додав Го.

Верховний представник ЄС Кая Каллас перед зустріччю з міністрами закордонних справ 27 держав-членів у Брюсселі заявила, що “закриття Ормузької протоки Іраном було б дуже небезпечним і невигідним ні для кого”.

Ракети малої та середньої дальності Ірану будуть здатні вражати нафтові інфраструктурні платформи, трубопроводи в протоці або навіть атакувати комерційні судна, а ракети класу “земля-земля” можуть бути спрямовані на танкери або порти вздовж Перської затоки.

Авіаудари з використанням літаків та безпілотників можуть вивести з ладу навігаційне або радіолокаційне обладнання у великих портах регіону.

Безпілотники, такі як іранські моделі Shahed, потенційно можуть бути використані для атаки на певні судноплавні шляхи або інфраструктуру в протоці. Іран може спробувати розгорнути військові кораблі, щоб фізично заблокувати доступ до протоки.

Ормузька протока є одним із найстратегічніших водних шляхів у світі, і будь-яка блокада з боку Ірану становитиме серйозну загрозу для Європи.
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