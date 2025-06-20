ВАКС розгляне позов про визнання необґрунтованими активів керівника Одеського ТЦК

Йдеться про два авто, які придбали члени родини посадовця.

Вищий антикорупційний суд розгляне позов щодо визнання необґрунтованими активів керівника одного з ТЦК та СП Одещини на 1,9 млн грн.

Про це повідомили пресслужби Державного бюро розслідувань та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами ДБР та на підставі самостійно одержаних доказів заявлено позов про визнання необґрунтованими активів, якими користується родина начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, і їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація)", – повідомили у САП.

Йдеться два автомобілі "Toyota C-HR HYBRID", 2022 року випуску вартістю 1 381 630 грн та "Toyota C-HR", 2021 року випуску вартістю 564 789 грн, що придбані близькими родичами посадовця та з якими він "прямо чи опосередковано міг вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження".

Правоохоронці проаналізували доходи і видатки посадовця та його родини і встановили неможливість набуття цього майна за рахунок законних джерел.

"Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом. За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на транспортні засоби – предмет позову", – зазначили у прокуратурі.